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Во время ЧМ-2018 россиянам запретят жарить шашлыки

Особый противопожарный режим введут в российских регионах во время проведения чемпионата мира по футболу. Его соблюдение должны обеспечить местные власти, сообщают «Известия».



Соответствующий документ подписал министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыков на мангалах.



Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений.

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