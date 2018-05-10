Дайджест
Иран нанес удар по позициям Израиля на Голанских высотах
10 май 2018 (13:25)
Иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщил в Twitter военный корреспондент радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Захи Дабуш.
По его словам, жертв нет. О повреждениях пока не известно.
Дабуш отметил, что израильские военные использовали противоракетную систему и перехватили несколько снарядов. Он добавил, что власти страны рассматривают нападение как «иранскую атаку». Местных жителей попросили следовать указаниям сил национальной безопасности.
В то же время Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщает, что удар нанесли не иранские, а сирийские войска.
По его словам, жертв нет. О повреждениях пока не известно.
Дабуш отметил, что израильские военные использовали противоракетную систему и перехватили несколько снарядов. Он добавил, что власти страны рассматривают нападение как «иранскую атаку». Местных жителей попросили следовать указаниям сил национальной безопасности.
В то же время Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщает, что удар нанесли не иранские, а сирийские войска.
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