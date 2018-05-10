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Сеть «Ашан» в России перестанет концентрироваться на дешевых товарах
10 май 2018 (12:46)
УрБК, Москва, 10.05.2018. Сеть «Ашан» в России намерена отойти от позиционирования себя как гипермаркеты с упором на дешевые товары, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.
«У нас они (дешевые товары — прим. ред.) называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте», — рассказал Франсуа Реми.
По его словам, премиальный товар в российском «Ашане» собираются продавать по более низкой, чем у конкурентов, цене. В результате смены модели количество товарных наименований в ассортименте «Ашана» может увеличиться на 30–40%, а сейчас в «Ашанах» обычно около 50 тыс. видов товаров, отметил Ф. Реми.
«У нас они (дешевые товары — прим. ред.) называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте», — рассказал Франсуа Реми.
По его словам, премиальный товар в российском «Ашане» собираются продавать по более низкой, чем у конкурентов, цене. В результате смены модели количество товарных наименований в ассортименте «Ашана» может увеличиться на 30–40%, а сейчас в «Ашанах» обычно около 50 тыс. видов товаров, отметил Ф. Реми.
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