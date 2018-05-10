Новости дня
Асбестовская дума заблокировала подачу заявки на получение статуса территории опережающего развития
10 май 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Дума Асбестовского городского округа заблокировала подачу в Минэкономразвития России заявки на получение муниципалитетом статуса территории опережающего развития (ТОР), пишет «Российская газета».
Представительный орган обосновал свое решение тем, что дума потеряет часть своих полномочий в случае получения данного статуса. Администрация Асбестовского ГО, не согласившись с решением депутатов, обжаловала его в Асбестовском городском суде.
Также власти городского округа указывают, что в случае получения статуса ТОР муниципалитет получит инвестиции на сумму 3,1 млрд руб. и 800 рабочих мест. Депутаты думы, в свою очередь, заверяют, что у города уже есть договоренности с бизнесменами о вложении инвестиций.
Представительный орган обосновал свое решение тем, что дума потеряет часть своих полномочий в случае получения данного статуса. Администрация Асбестовского ГО, не согласившись с решением депутатов, обжаловала его в Асбестовском городском суде.
Также власти городского округа указывают, что в случае получения статуса ТОР муниципалитет получит инвестиции на сумму 3,1 млрд руб. и 800 рабочих мест. Депутаты думы, в свою очередь, заверяют, что у города уже есть договоренности с бизнесменами о вложении инвестиций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутаты Асбеста отказались рассматривать поправки в бюджет для проекта Минстроя РФ
- Краснотурьинск получил статус территории опережающего развития
- Дума Талицкого городского округа признана неправомочной
- Председатель Думы Арамильского городского округа Фаина Копысова: Реализация проекта «Большой Екатеринбург» возможна только после проведения референдумов в территориях
- Администрация Асбестовского городского округа уличена в распространении писем, содержащих заведомо ложную информацию о качестве продукции ОАО «Режевской хлебокомбинат»