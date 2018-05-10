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Асбестовская дума заблокировала подачу заявки на получение статуса территории опережающего развития

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Дума Асбестовского городского округа заблокировала подачу в Минэкономразвития России заявки на получение муниципалитетом статуса территории опережающего развития (ТОР), пишет «Российская газета».



Представительный орган обосновал свое решение тем, что дума потеряет часть своих полномочий в случае получения данного статуса. Администрация Асбестовского ГО, не согласившись с решением депутатов, обжаловала его в Асбестовском городском суде.



Также власти городского округа указывают, что в случае получения статуса ТОР муниципалитет получит инвестиции на сумму 3,1 млрд руб. и 800 рабочих мест. Депутаты думы, в свою очередь, заверяют, что у города уже есть договоренности с бизнесменами о вложении инвестиций.

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