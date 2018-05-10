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ЧМ-2018 не привел к росту цен на квартиры в Екатеринбурге
10 май 2018 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Предстоящий Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) не дал толчок к росту цен на вторичном рынке жилья в городах, где будут проходить матчи. Об этом говорится в исследовании Domofond.ru.
Из всех российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, с конца 2013 года к марту 2018 года цены на жилье на вторичном рынке существенно увеличились только в Сочи (на 19,6%, до 103 тыс. руб. за кв. м.), Санкт-Петербурге (на 17,5%, до 115 тыс. руб. за кв. м.) и Казани (на 15,5%, до 71 тыс. руб. за кв. м.), передает «Коммерсантъ».
В остальных городах было зафиксировано снижение. В частности, вторичное жилье в Екатеринбурге с конца 2013 года подешевело на 5% (до 71 тыс. руб. за кв. м.).
Из всех российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, с конца 2013 года к марту 2018 года цены на жилье на вторичном рынке существенно увеличились только в Сочи (на 19,6%, до 103 тыс. руб. за кв. м.), Санкт-Петербурге (на 17,5%, до 115 тыс. руб. за кв. м.) и Казани (на 15,5%, до 71 тыс. руб. за кв. м.), передает «Коммерсантъ».
В остальных городах было зафиксировано снижение. В частности, вторичное жилье в Екатеринбурге с конца 2013 года подешевело на 5% (до 71 тыс. руб. за кв. м.).
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