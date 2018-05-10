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Объем вкладов физлиц в Свердловской области за год вырос на 6,4%
10 май 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. На 1 апреля 2018 года жители Свердловской области хранили во вкладах 661,9 млрд руб., что на 6,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.
За год объем вкладов в рублях увеличился на 8,7%, в то время как объем валютных накоплений уменьшился на 8,1%. На 1 апреля 2018 года средняя ставка по срочным вкладам для физических лиц в рублях составила 5,7%, в долларах США — 1,4%.
«Инфляция в 2017 году планомерно снижалась. Денежно-кредитная политика Банка России оказывает позитивное влияние на формирование сбережений в рублях, создает возможность для стабильной и предсказуемой доходности депозитов в национальной валюте. В результате интерес населения к рублевым вкладам растет», — заявил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.
Вклады физических лиц составляют 65,7% от общего объема привлеченных банками средств клиентов.
За год объем вкладов в рублях увеличился на 8,7%, в то время как объем валютных накоплений уменьшился на 8,1%. На 1 апреля 2018 года средняя ставка по срочным вкладам для физических лиц в рублях составила 5,7%, в долларах США — 1,4%.
«Инфляция в 2017 году планомерно снижалась. Денежно-кредитная политика Банка России оказывает позитивное влияние на формирование сбережений в рублях, создает возможность для стабильной и предсказуемой доходности депозитов в национальной валюте. В результате интерес населения к рублевым вкладам растет», — заявил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.
Вклады физических лиц составляют 65,7% от общего объема привлеченных банками средств клиентов.
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