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УрФО оказался единственным округом, в котором жители сокращают расходы

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Уральский федеральный округ оказался единственным в России, в котором жители за год сократили свои расходы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные холдинга «Ромир».



С апреля 2017 года по апрель 2018 года жители УрФО сократили свои расходы на 5,4%. В Сибирском федеральном округе они выросли на 5,4%, в Северо-Западном — на 15,1% в Южном — на 8,4%.



В апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем расходы сократили жители большинства регионов, в том числе на территории УрФО (3,9%). В Сибирском федеральном округе жители уменьшили свои траты на 11,4%, в Южном — на 9%, в Приволжском — на 7,9%, в Северо-Западном и Центральном — на 0,5%.



В холдинге связывают общее падение в апреле 2018 года по отношению к предыдущему месяцу с окончанием праздников.

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