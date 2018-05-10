Новости дня
УрФО оказался единственным округом, в котором жители сокращают расходы
10 май 2018 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Уральский федеральный округ оказался единственным в России, в котором жители за год сократили свои расходы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные холдинга «Ромир».
С апреля 2017 года по апрель 2018 года жители УрФО сократили свои расходы на 5,4%. В Сибирском федеральном округе они выросли на 5,4%, в Северо-Западном — на 15,1% в Южном — на 8,4%.
В апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем расходы сократили жители большинства регионов, в том числе на территории УрФО (3,9%). В Сибирском федеральном округе жители уменьшили свои траты на 11,4%, в Южном — на 9%, в Приволжском — на 7,9%, в Северо-Западном и Центральном — на 0,5%.
В холдинге связывают общее падение в апреле 2018 года по отношению к предыдущему месяцу с окончанием праздников.
С апреля 2017 года по апрель 2018 года жители УрФО сократили свои расходы на 5,4%. В Сибирском федеральном округе они выросли на 5,4%, в Северо-Западном — на 15,1% в Южном — на 8,4%.
В апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем расходы сократили жители большинства регионов, в том числе на территории УрФО (3,9%). В Сибирском федеральном округе жители уменьшили свои траты на 11,4%, в Южном — на 9%, в Приволжском — на 7,9%, в Северо-Западном и Центральном — на 0,5%.
В холдинге связывают общее падение в апреле 2018 года по отношению к предыдущему месяцу с окончанием праздников.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать