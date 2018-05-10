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На магистральном газопроводе «Игрим — Серов — Нижний Тагил» произошел прорыв с возгоранием
10 май 2018 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. 9 мая в 21.47 на 564 км магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Югорск») произошел порыв с возгоранием. Об этом сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
В результате происшествия никто не пострадал.
«В 21.53 аварийный участок газопровода отключен. В 22.20 остаточный газ в газопроводе выгорел, возгорание ликвидировано. Авария на режим поставки газа потребителям не повлияла. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.
«В 21.53 аварийный участок газопровода отключен. В 22.20 остаточный газ в газопроводе выгорел, возгорание ликвидировано. Авария на режим поставки газа потребителям не повлияла. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
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