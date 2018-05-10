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В I квартале 2018 года объем рынка мотоциклов с пробегом в России снизился на 35%

УрБК, Москва, 10.05.2018. В I квартале 2018 года объем рынка мотоциклов с пробегом в России составил почти 5 тыс. единиц, что на 35% ниже показателя годичной давности (7,6 тыс. шт.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Самой популярной маркой у российских мотолюбителей на вторичном рынке остается Honda, показатель которой за январь-март составил 1,2 тыс. экземпляров. На втором месте находится Yamaha c результатом 756 перепроданных мотоциклов, а замыкает тройку лидеров Suzuki (532 шт.). Также пользуются спросом Kawasaki (353 шт.) и BMW (302 шт.).



Активнее всего перепродажами мотоциклов занимались в Москве (660 шт.), которой в I квартале принадлежит более 13% этого рынка. На втором месте — Краснодарский край (542 шт.), на третьем — Московская область (502 шт.). Замыкают топ-5 регионов с наибольшими объемами рынка Санкт-Петербург и Свердловская область (331 и 190 шт.) соответственно.



Отметим, что ранее эксперты «Автостата» сообщали о падении рынка новых мотоциклов в России на четверть, до 511 экземпляров.

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