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В Свердловскую область под видом ниток попытались завезти элитную одежду стоимостью 26 млн рублей
8 май 2018 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли элитную одежду и обувь, которые попытались провезти в Россию под видом ниток и тканей, сообщает пресс-служба ведомства.
Партия товара была задекларирована как нитки и ткани из Азербайджана. Получателем значилась екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника — логистической компании.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными. В ходе досмотра выяснилось, что в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда. Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тыс. руб. Общая стоимость партии оценена в 26 млн руб. Товар предназначался для реализации в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара», — говорится в сообщении.
Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». По решению суда товары переданы в региональное управление Росимущества.
Партия товара была задекларирована как нитки и ткани из Азербайджана. Получателем значилась екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника — логистической компании.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными. В ходе досмотра выяснилось, что в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда. Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тыс. руб. Общая стоимость партии оценена в 26 млн руб. Товар предназначался для реализации в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара», — говорится в сообщении.
Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». По решению суда товары переданы в региональное управление Росимущества.
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