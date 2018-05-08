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Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 08.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 28 коп., до 63,01 руб., евро — на 23 коп., до 75,04 руб.

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