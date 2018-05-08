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Группа ММК увеличила прибыль на 16%
8 май 2018 (13:51)
Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2018 года. Чистая прибыль ММК составила 279 млн долл. США, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года. На предприятии связывают это с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл. США, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.
Ранее ММК опубликовал операционные результаты за I квартал 2018 года. Общие продажи товарной продукции по группе выросли на 10,5% в годовом выражении. Этому способствовало восстановление спроса на сталь на основных рынках компании.
Продажи металлопродукции в январе-марте 2018 года составили 2,82 млн т. Рост отгрузки зафиксирован практически по всем высокомаржинальным и современным товарным категориям. Так, реализация холодного проката, который традиционно востребован строительной индустрией, автопромом и производителями бытовой техники, увеличилась на 22,4% к IV кварталу прошлого года — до 377 тыс. т. Продажи оцинкованного проката выросли за тот же период на 10,7% — до 330 тыс. т.
В целом объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за I квартал 2018 года увеличились к уровню прошлого квартала на 10,4% и составили 1,12 млн т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем выпуске Группы ММК приближается к 50%.
Менеджмент компании ожидает, что рост объемов реализации товарной продукции во II квартале 2018 года будет ограничен высокими складскими запасами металлотрейдеров на внутреннем рынке, а также продолжающимися плановыми ремонтами производственного оборудования.
«Данный фактор будет компенсироваться ростом средних цен реализации товарной продукции на внутреннем рынке и снижением цен на основные сырьевые ресурсы», — говорится в сообщении ММК.
Позитивные операционные и финансовые результаты компании позволяют предприятию платить стабильно высокие дивиденды. В мае совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,801 руб. на одну обыкновенную акцию за I квартал 2018 года. Дивидендная доходность при текущей рыночной стоимости ценной бумаги (46,56 руб. за штуку) составляет 1,72%.
Ранее совет директоров ММК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,806 руб. на акцию. Общая сумма выплат по итогам 2017 года составит 2,786 руб. на одну ценную бумагу.
Отметим, что группа ММК, ключевым активом которой является Магнитогорский металлургический комбинат, входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает первое место по доле на российском рынке черных металлов (более 18%).
Фотография с официального сайта ММК
Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года. На предприятии связывают это с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл. США, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.
Ранее ММК опубликовал операционные результаты за I квартал 2018 года. Общие продажи товарной продукции по группе выросли на 10,5% в годовом выражении. Этому способствовало восстановление спроса на сталь на основных рынках компании.
Продажи металлопродукции в январе-марте 2018 года составили 2,82 млн т. Рост отгрузки зафиксирован практически по всем высокомаржинальным и современным товарным категориям. Так, реализация холодного проката, который традиционно востребован строительной индустрией, автопромом и производителями бытовой техники, увеличилась на 22,4% к IV кварталу прошлого года — до 377 тыс. т. Продажи оцинкованного проката выросли за тот же период на 10,7% — до 330 тыс. т.
В целом объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за I квартал 2018 года увеличились к уровню прошлого квартала на 10,4% и составили 1,12 млн т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем выпуске Группы ММК приближается к 50%.
Менеджмент компании ожидает, что рост объемов реализации товарной продукции во II квартале 2018 года будет ограничен высокими складскими запасами металлотрейдеров на внутреннем рынке, а также продолжающимися плановыми ремонтами производственного оборудования.
«Данный фактор будет компенсироваться ростом средних цен реализации товарной продукции на внутреннем рынке и снижением цен на основные сырьевые ресурсы», — говорится в сообщении ММК.
Позитивные операционные и финансовые результаты компании позволяют предприятию платить стабильно высокие дивиденды. В мае совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,801 руб. на одну обыкновенную акцию за I квартал 2018 года. Дивидендная доходность при текущей рыночной стоимости ценной бумаги (46,56 руб. за штуку) составляет 1,72%.
Ранее совет директоров ММК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,806 руб. на акцию. Общая сумма выплат по итогам 2017 года составит 2,786 руб. на одну ценную бумагу.
Отметим, что группа ММК, ключевым активом которой является Магнитогорский металлургический комбинат, входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает первое место по доле на российском рынке черных металлов (более 18%).
Фотография с официального сайта ММК
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