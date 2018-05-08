Группа ММК увеличила прибыль на 16%

Фотография с официального сайта ММК

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2018 года. Чистая прибыль ММК составила 279 млн долл. США, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года. На предприятии связывают это с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл. США, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.Ранее ММК опубликовал операционные результаты за I квартал 2018 года. Общие продажи товарной продукции по группе выросли на 10,5% в годовом выражении. Этому способствовало восстановление спроса на сталь на основных рынках компании.Продажи металлопродукции в январе-марте 2018 года составили 2,82 млн т. Рост отгрузки зафиксирован практически по всем высокомаржинальным и современным товарным категориям. Так, реализация холодного проката, который традиционно востребован строительной индустрией, автопромом и производителями бытовой техники, увеличилась на 22,4% к IV кварталу прошлого года — до 377 тыс. т. Продажи оцинкованного проката выросли за тот же период на 10,7% — до 330 тыс. т.В целом объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за I квартал 2018 года увеличились к уровню прошлого квартала на 10,4% и составили 1,12 млн т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем выпуске Группы ММК приближается к 50%.Менеджмент компании ожидает, что рост объемов реализации товарной продукции во II квартале 2018 года будет ограничен высокими складскими запасами металлотрейдеров на внутреннем рынке, а также продолжающимися плановыми ремонтами производственного оборудования.«Данный фактор будет компенсироваться ростом средних цен реализации товарной продукции на внутреннем рынке и снижением цен на основные сырьевые ресурсы», — говорится в сообщении ММК.Позитивные операционные и финансовые результаты компании позволяют предприятию платить стабильно высокие дивиденды. В мае совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,801 руб. на одну обыкновенную акцию за I квартал 2018 года. Дивидендная доходность при текущей рыночной стоимости ценной бумаги (46,56 руб. за штуку) составляет 1,72%.Ранее совет директоров ММК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,806 руб. на акцию. Общая сумма выплат по итогам 2017 года составит 2,786 руб. на одну ценную бумагу.Отметим, что группа ММК, ключевым активом которой является Магнитогорский металлургический комбинат, входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает первое место по доле на российском рынке черных металлов (более 18%).