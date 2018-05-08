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В Германии пассажирский поезд столкнулся с товарным

В Германии неподалеку от Аугсбурга пассажирский поезд столкнулся с товарным, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает Focus.



По данным издания, столкновение произошло из-за того, что не сработал путевой переключатель. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте находятся полиция и спасатели.



Ранее сообщалось, что на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в которых находились 50 человек.

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