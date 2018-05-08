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Александру Новикову предъявили новое обвинение по делу о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс»

8 май 2018 (16:16)

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Следственный комитет России по Свердловской области предъявил новое обвинение художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову в рамках уголовного дела о хищении средств пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования проведен целый комплекс следственных действий, которые позволили собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления обвинения всем троим фигурантам.

Напомним, помимо А. Новикова в числе обвиняемых по данному делу оказались бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова, которая признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. Как установлено в ходе следствия, от преступных действий группы пострадали 65 потерпевших-физических лиц и одно юридическое лицо — ПЖСК «Бухта Квинс», которым причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб.

Следует отметить, что в сентябре 2017 года Следственный комитет уже заявлял о завершении расследования по данному делу. Троим его фигурантам было предъявлено окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Тогда же сообщалось, что потерпевшие уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В настоящее время ведомство вновь сообщило о завершении следственных действий, а также о том, что в ближайшее время представителям потерпевшей стороны, двоим обвиняемым и их защитникам будет предоставлена возможность ознакомления с материалами.

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