Связь без конкуренции

В минувшие выходные в Екатеринбурге на сетях «Ростелекома» произошел крупный сбой, оставивший клиентов компании без интернета и телевидения на три дня. Оператор связывает произошедшее с изношенной инфраструктурой. Впрочем, в лидерах по жалобам не перебои со связью, а некачественное обслуживание клиентов со стороны технических служб федерального провайдера.Под масштабное отключение на прошлой неделе попали жители микрорайона Вторчермет. По словам одного из клиентов оператора связи, доступ к сети пропал вечером 4 мая 2018 года. Связь была восстановлена только 7 мая. В техподдержке «Ростелекома» клиентам не объясняли причин отключения.В пресс-службе компании УрБК подтвердили массовый сбой, отметив, что он произошел 5 мая.«В микрорайоне Вторчермет в группе домов был зафиксирован сбой в предоставлении услуг связи. Бригада инсталляторов выезжала по заявкам и в субботу, и в воскресенье. Проведена замена придомового телекоммуникационного оборудования», — пояснили УрБК в пресс-службе «Ростелеком-Урал», не уточнив причину неполадок.В компании добавили, что с конца мая 2018 года начнут модернизацию сетей на Вторчермете, но продлится она до конца текущего года. Оператор вместе с тем не прояснил два момента: причину самой аварии, и какие именно участки планируется реконструировать. Как известно, с февраля 2017 года «Ростелеком» ликвидировал интернет-провайдера «Кабinet» и автоматически перевел его абонентов к себе. Поэтому неизвестно, какие именно сети намерена модернизировать компания. Еще до слияния двух провайдеров работа сетей и «Ростелекома» и «Кабinet» вызывала претензии со стороны абонентов.Однако вопросы к самому качеству связи не сравнятся с работой служб техподдержки и техобслуживания «Ростелекома», которые оставляют абонентов в полном неведении в случае подобных ситуаций. Такая картина не носит повсеместный характер. Как отмечают сами абоненты, на территориях, где одновременно с «Ростелекомом» работают другие провайдеры, ситуация с обслуживанием на порядок лучше. Недовольство в основном сосредоточено в таких микрорайонах как Вторчермет, где почти полностью отсутствует конкуренция или число игроков минимально.Новостроек здесь относительно немного, кроме того, подземные коммуникации для оптоволоконного кабеля есть только у «Ростелекома». Напомним, что с недавнего времени провайдеров обязывают убрать провода с опор, принадлежащих ЕМУП ТТУ. Федеральный оператор, в свою очередь, готов пустить другие компании в свои коммуникации, которые достались ему от советского прошлого, но только на условиях аренды.Однако остальные игроки считают такие затраты нецелесообразными, если только не повышать цены на услуги связи, что вряд ли привлечет клиентов. Подобная ситуация сложилась не только в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле это привело к отдельному конфликту между «Ростелекомом» и «Тагил Телекомом».«Ростелеком» стал выводить из строя наши линии связи. Причина проста: оператор хочет получить с нас больше денег. Есть сумма за аренду кабельной канализации, которую мы оплачиваем, она установлена ранее Арбитражным судом, но с нас требуют в восемь раз больше. Очевидно, что данные действия являются недобросовестной конкуренцией, осуществляемой криминальными методами, — это оценка правоохранительных органов», — заявлял в сентябре прошлого года директор «Тагил Телекома» Владимир Фролов.«Такие операторы, как «Тагил Телеком», экономя на размещении, приходят к заказчику и предлагают низкую цену. А «Ростелеком» вынужден оплачивать содержание этих линий, соответственно, его цена становится неконкурентной. Для всех операторов связи, пользующихся нашей кабельной канализацией, установлена единая цена — 8 тыс. 800 руб. за 1 км, и мы будем добиваться выполнения этих условий», — парировал директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Третьяк.В итоге в сложившейся ситуации федеральная компания фактически занимает положение монополиста как в отдельных районах Екатеринбурга, так и в отдельных территориях региона. Отсутствие конкуренции, в свою очередь, сказывается на конечном обслуживании абонентов, у которых просто нет другой альтернативы получения услуг связи.