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В Свердловской области 9 мая ожидаются сильные дожди с ветром

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Днем 9 мая 2018 года в Свердловской области ожидаются сильные дожди, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«В связи с прохождением циклона 9 мая в течение суток в Пермском крае и днем в Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.



Также синоптики отмечают, что на севере региона и в горах ночью возможен мокрый снег, хотя температура воздуха не опустится ниже 0 С.

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