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В Свердловской области выбрали региональных операторов ТКО

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. На Среднем Урале завершены конкурсные процедуры по отбору региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Победителями отбора по Северному и Западному административно-производственным объединениям 7 мая признаны компании «Рифей» и «ТБО «Экосервис», сообщает департамент информполитики региона.



Оказывать соответствующую коммунальную услугу потребителям компании начнут с 1 ноября 2018 года.



Напомним, в Восточной зоне статус регионального оператора присвоен ЕМУП «Специализированная автобаза». Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с ним было подписано еще в январе текущего года, к его выполнению предприятие приступит с 1 июля 2018 года.

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