Кризис
Автоцентр «Атлантик Лада» в Екатеринбурге признан банкротом
8 май 2018 (14:31)
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Атлантик Лада» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, ООО «Атлантик Лада» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является торговля автотранспортными средствами. Компания являлась официальным дилером «АвтоВАЗа» в Екатеринбурге.
С иском о несостоятельности ООО «Атлантик Лада» на сумму 408 тыс. руб. в октябре 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Впоследствии компания вступила в дело о собственном банкротстве, указав наличие задолженности в размере 63 млн 020 тыс. руб. В настоящее время ООО «Атлантик Лада» находится в стадии ликвидации.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ООО «Атлантик Лада» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является торговля автотранспортными средствами. Компания являлась официальным дилером «АвтоВАЗа» в Екатеринбурге.
С иском о несостоятельности ООО «Атлантик Лада» на сумму 408 тыс. руб. в октябре 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Впоследствии компания вступила в дело о собственном банкротстве, указав наличие задолженности в размере 63 млн 020 тыс. руб. В настоящее время ООО «Атлантик Лада» находится в стадии ликвидации.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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