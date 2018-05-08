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ЕТК обвинила УК «Стандарт» в распространении некорректной информации
8 май 2018 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В пресс-службе АО «ЕТК» сообщили, что информация об отключении горячей воды и отопления в 23 жилых домах Екатеринбурга из-за плановых ремонтных работ, распространенная УК «Стандарт», некорректна.
Как сообщили в пресс-службе ЕТК, причиной введения ограничения стали не плановые ремонтные работы на сетях, а модернизация оборудования Центральных тепловых пунктов (ЦТП).
Кроме того, в УК «Стандарт» сообщили, что отключение продлится до «окончания плановых ремонтных работ на сетях». В пресс-службе ЕТК утверждают, что уведомляли управляющую компанию о времени окончания ограничений — 15.00 в домах по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.) и 18 (1 корп.), 12.00 по остальным.
Сообщение об отключении горячей воды и отопления в 23 домах Екатеринбурга опубликовано на сайте УК «Стандарт».
Как сообщили в пресс-службе ЕТК, причиной введения ограничения стали не плановые ремонтные работы на сетях, а модернизация оборудования Центральных тепловых пунктов (ЦТП).
Кроме того, в УК «Стандарт» сообщили, что отключение продлится до «окончания плановых ремонтных работ на сетях». В пресс-службе ЕТК утверждают, что уведомляли управляющую компанию о времени окончания ограничений — 15.00 в домах по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.) и 18 (1 корп.), 12.00 по остальным.
Сообщение об отключении горячей воды и отопления в 23 домах Екатеринбурга опубликовано на сайте УК «Стандарт».
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