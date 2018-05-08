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В апреле автомобильный бензин в России вырос в цене в среднем на 1,4%

УрБК, Москва, 08.05.2018. Автомобильный бензин на территории России в апреле вырос в цене в среднем на 1,4%: темпы его подорожания оказались самыми высокими с начала 2018 года (за январь-март оно составило лишь 0,4%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Так, средняя цена бензина в течение трех недель увеличивалась на 0,4% и к 28 апреля достигла 40,43 руб. за литр. На указанную дату бензин марки АИ-92 в среднем по стране стоил 38,65 руб., АИ-95 — 41,65 руб., АИ-98 — 46,92 руб.



В Екатеринбурге средняя цена бензина на 28 апреля составила 39,45 руб.: АИ-92 — 37,67 руб., АИ-95 — 40,44 руб., АИ-98 — 45,28 руб.



Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, основная причина роста цен состоит в том, что нефтепродукты в последние месяцы выгоднее экспортировать, чем продавать в России. Другие причины — традиционные весенние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и сезонное увеличение спроса.



По словам М. Турукалова, розничные цены продолжат увеличиваться, причем темпы роста в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и дизельное топливо могут опередить инфляцию в разы.



Впрочем, в ФАС изданию «Коммерсантъ» заявили, что контролируют ситуацию, и рост цен не превысит темпы инфляции.

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