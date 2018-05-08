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Платье с символикой СССР возмутило МИД Литвы

Платье с символикой СССР, выпущенное немецким брендом спортивной одежды adidas, возмутило МИД Литвы. На эту тему группа стратегических коммуникаций министерства высказалась в своем официальном аккаунте в соцсети, передает портал «Лента.ру».



«Тошнит от этой «имперской ностальгии», которая до сих пор имеет место. Как-то удивительно видеть ее у знаменитого adidas», — говорится в посте о красном платье-тунике с белой надписью USSR.



Представители Adidas никак не комментируют данную публикацию. При этом на сайте компании значится, что майка была выпущена в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Дизайнеры Adidas трансформировали винтажную футбольную «джерсийку» в «модное высказывание».

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