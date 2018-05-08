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Советские военные спутники серии «Целина-Д» разрушатся в атмосфере Земли
8 май 2018 (13:18)
Советские военные разведывательные спутники серии «Целина-Д» («Космос-1378» и «Космос-1825») в ближайшие несколько суток разрушатся в атмосфере Земли, сообщает сайт Satflare.com, использующий данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Согласно им разрушение вследствие вхождения в плотные слои земной атмосферы спутника «Космос-1378» начнется 11 мая. Космический аппарат «Космос-1825» начнет распадаться еще примерно через сутки.
Спутник детальной радиотехнической разведки «Космос-1378» запущен 10 июня 1982-го, а «Космос-1825» — в марте 1987-го. Оба старта осуществила ракета «Циклон-3» с космодрома Плесецк. Разработкой и производством спутников занимались украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш».
Согласно им разрушение вследствие вхождения в плотные слои земной атмосферы спутника «Космос-1378» начнется 11 мая. Космический аппарат «Космос-1825» начнет распадаться еще примерно через сутки.
Спутник детальной радиотехнической разведки «Космос-1378» запущен 10 июня 1982-го, а «Космос-1825» — в марте 1987-го. Оба старта осуществила ракета «Циклон-3» с космодрома Плесецк. Разработкой и производством спутников занимались украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш».
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