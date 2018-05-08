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В Тюмени вандалы сожгли арт-объект «Кристалл»

Группа подростков сожгла в Тюмени деревянный арт-объект «Кристалл», также известный как «волшебное сердце». Об этом сообщает региональная «Комсомольская правда».



17-метровая композиция была установлена рядом со строящимся между улицами Дмитрия Менделеева и Николая Семенова жилым комплексом. По задумке, каждая из составляющих инсталляцию букв помогает в исполнении одного из важных желаний: в получении квартиры, рождении ребенка, одобрении ипотеки, приближении свадьбы.



Композиция снабжена табличкой «Дорогой друг! Эти буквы заряжены волшебной энергией. Каждая буква поможет тебе в исполнении желания. Выбери результат, который хочешь получить. Подержись за нужную букву. Подумай о своей мечте. Сфотографируйся на память». Вандалы сожгли букву «А», которая была выполнена в форме сердца и обещала любовь. Городская полиция проводит проверку по факту обращения о поджоге арт-объекта. Пожарные и МЧС на место возгорания не выезжали.

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