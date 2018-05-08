Дайджест
Российский вертолет в Сирии мог быть сбит с земли
8 май 2018 (13:17)
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», потерпевший крушение в Сирии, мог быть сбит с земли. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», — пишет издание.
7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.
«По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», — пишет издание.
7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.
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