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Российский вертолет в Сирии мог быть сбит с земли

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», потерпевший крушение в Сирии, мог быть сбит с земли. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».



«По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», — пишет издание.



7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.

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