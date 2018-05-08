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ЕС рассмотрит новый пакет санкций в отношении России

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper) 8 мая рассмотрят новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.



«Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя», — передает агентство, поясняя, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.



В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

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