Дайджест
ЕС рассмотрит новый пакет санкций в отношении России
8 май 2018 (13:17)
Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper) 8 мая рассмотрят новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.
«Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя», — передает агентство, поясняя, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.
В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
«Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя», — передает агентство, поясняя, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.
В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
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