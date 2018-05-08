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В России после проверок МЧС закрыли почти треть торговых центров

УрБК, Москва, 08.05.2018. В результате массовых проверок МЧС торгово-развлекательных центров после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в России закрыли почти треть объектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости.



При этом более половины закрытых объектов — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. По расчетам собеседников издания, совокупные потери всех закрытых объектов могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц.



В некоторых регионах закрытие ТРЦ вызвало акции протеста. Предприниматели жалуются, что из-за отсутствия графика повторных проверок вынуждены отправлять работников в бессрочный простой.



Отметим, что проверки по контролю выполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений надзорные органы обычно проводят внепланово, то есть без предупреждения владельцев объектов.



Официальной статистики по количеству закрытых после массовых проверок ТРЦ изданию получить не удалось.



Напомним, МЧС проводило проверку торгово-развлекательных центров по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Рината Еникеева сообщила, что МЧС обнаружила нарушения законодательства в 50% проверенных торговых центров.

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