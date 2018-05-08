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В Артях агрофирму «ОРС-АГРО» оштрафовали на 40 тыс. рублей за загрязнение земли химикатами

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Суд подтвердил штраф Россельхознадзора к ООО «ОРС-АГРО» в размере 40 тыс. руб. за порчу почвы химикатами. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июле 2017 года Артинская прокуратура отобрала для проверки пробы почвы из теплиц агрофирмы «ОРС-АГРО», расположенных на участке площадью более 300 га. В 11 из отобранных проб содержание нитратного азота превышало предельно допустимые концентрации, что свидетельствует о загрязнении земельного участка химическими веществами.



«Указанные обстоятельства подтверждаются справкой об итогах проведения совместного проверочного мероприятия, актом отбора образцов почвы, протоколами испытаний, заключением к протоколам лабораторных испытаний и иными собранными по делу доказательствами. Все это послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении собственника земельного участка ООО «ОРС-АГРО», — рассказывают в пресс-службе облсуда.



В сентябре 2017 года инспекторы Россельхознадзора оштрафовали компанию на 40 тыс. руб. за порчу плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения. Компания оспорила решение надзорного органа в суде, однако Артинский районный суд оставил постановление о назначении наказания без изменения.



После этого представитель ООО «ОРС-АГРО» обжаловал решение в Свердловском областном суде, ссылаясь на нарушения, допущенные при отборе проб почвы. Судья апелляционной инстанции заключил, что должностное лицо и суд первой инстанции правильно установили все фактические обстоятельства дела, дали верную юридическую оценку действиям ООО «ОРС-АГРО». В итоге облсуд оставил в силе решение о назначении административного штрафа компании.

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