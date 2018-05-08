Новости дня

В Екатеринбурге 23 дома остались без отопления и горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В Екатеринбурге 23 жилых дома остались без горячего водоснабжения и отопления из-за плановых ремонтных работ на сетях АО «ЕТК». Об этом сообщает пресс-служба УК «Стандарт».



Под ограничение попали дома по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.), 18 (1 корп.), Малышева, 17а, Банковский, 8, 10, Московская, 47, Шейнкмана, 32, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134 и Народной Воли, 23. Отопления и горячей воды в домах не будет до окончания работ, точный срок неизвестен.



Кроме того, в доме по адресу улица Московская, 225/3 из-за работ на оборудовании МУП «Водоканал» не будет холодной воды в течение рабочего дня.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: