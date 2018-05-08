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В Екатеринбурге 23 дома остались без отопления и горячей воды
8 май 2018 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В Екатеринбурге 23 жилых дома остались без горячего водоснабжения и отопления из-за плановых ремонтных работ на сетях АО «ЕТК». Об этом сообщает пресс-служба УК «Стандарт».
Под ограничение попали дома по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.), 18 (1 корп.), Малышева, 17а, Банковский, 8, 10, Московская, 47, Шейнкмана, 32, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134 и Народной Воли, 23. Отопления и горячей воды в домах не будет до окончания работ, точный срок неизвестен.
Кроме того, в доме по адресу улица Московская, 225/3 из-за работ на оборудовании МУП «Водоканал» не будет холодной воды в течение рабочего дня.
Под ограничение попали дома по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.), 18 (1 корп.), Малышева, 17а, Банковский, 8, 10, Московская, 47, Шейнкмана, 32, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134 и Народной Воли, 23. Отопления и горячей воды в домах не будет до окончания работ, точный срок неизвестен.
Кроме того, в доме по адресу улица Московская, 225/3 из-за работ на оборудовании МУП «Водоканал» не будет холодной воды в течение рабочего дня.
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