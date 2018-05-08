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ММК принял участие в международной выставке MiningWorld Russia-2018

УрБК, Магнитогорск, 08.05.2018. ООО «Механоремонтный комплекс» Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняло участие в XXII Международной выставке MiningWorld Russia-2018, посвященной машинам и оборудованию для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. Мероприятие состоялось в Москве. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» впервые участвовал в этой выставке. Посетители экспозиции ООО «МРК» смогли ознакомиться с производственными возможностями одного из крупнейших предприятий Группы ММК, а также задать интересующие вопросы специалистам технологической и коммерческой служб компании, получить исчерпывающую информацию», — говорится в сообщении.



Как рассказали представители ММК, большой интерес вызвали изделия из износостойких сталей MAGSTRONG, актуальных именно для горно-обогатительной отрасли. Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами, что, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и получению конкретной экономии. Данные виды сталей имеют широкие возможности для применения. В частности, это изготовление и ремонт строительной, карьерной и прочей специальной техники, оборудования для переработки горных пород, оборудования для проходки шахт, нагруженных металлоконструкций и много другое.



ООО «Механоремонтный комплекс» является компанией-партнером комбината по реализации программы освоения производства высокопрочных и износостойких марок сталей MAGSTRONG. С учетом особенностей переработки этих сталей и наличия специального оборудования, ООО «МРК» предоставляет услуги по проектированию и изготовлению изделий любой сложности из сталей MAGSTRONG с применением технологии гибки, штамповки, сварки, специального раскроя листового проката, с любой траекторией плазменной резки и любой механической обработкой. За последние два года ООО «МРК» значительно расширило ассортимент продукции из сталей MAGSTRONG.



«Значительный интерес вызвали сменные запасные части для дробильно-размольных машин российского и зарубежного производства из сталей, разработанных специалистами Механоремонтного комплекса: их показатели твердости превышают характеристики традиционных сталей на 30-60%, что позволяет добиться значительного увеличения стойкости изделий», — сообщили на ММК.



MiningWorld Russia — признанная эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей и поставщиков оборудования со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний из различных регионов России. В этом году в выставке участвовали свыше 320 ведущих отечественных и зарубежных компаний из 27 стран мира, выставку посетили более четырех с половиной тысяч специалистов и руководителей.

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