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В Екатеринбурге клиенты «Ростелекома» на три дня остались без интернета
8 май 2018 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В Екатеринбурге жители микрорайона Вторчермет остались без интернета из-за сбоя на сетях «Ростелекома».
По словам одного из клиентов оператора связи, доступ к сети пропал вечером 4 мая 2018 года. Связь была восстановлена только 7 мая. В техподдержке «Ростелекома» клиентам не объясняли причин отключения.
В пресс-службе компании УрБК подтвердили массовый сбой, отметив, что он произошел 5 мая.
«В микрорайоне Вторчермет в группе домов был зафиксирован сбой в предоставлении услуг связи. Бригада инсталляторов выезжала по заявкам и в субботу, и в воскресенье. Проведена замена придомового телекоммуникационного оборудования», — пояснили УрБК в пресс-службе «Ростелеком-Урал», не уточнив причину неполадок.
В компании пообещали, что до конца 2018 года будет проведена модернизация сетей на Вторчермете.
По словам одного из клиентов оператора связи, доступ к сети пропал вечером 4 мая 2018 года. Связь была восстановлена только 7 мая. В техподдержке «Ростелекома» клиентам не объясняли причин отключения.
В пресс-службе компании УрБК подтвердили массовый сбой, отметив, что он произошел 5 мая.
«В микрорайоне Вторчермет в группе домов был зафиксирован сбой в предоставлении услуг связи. Бригада инсталляторов выезжала по заявкам и в субботу, и в воскресенье. Проведена замена придомового телекоммуникационного оборудования», — пояснили УрБК в пресс-службе «Ростелеком-Урал», не уточнив причину неполадок.
В компании пообещали, что до конца 2018 года будет проведена модернизация сетей на Вторчермете.
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