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Назначен новый руководитель екатеринбургского МУП «Водоканал»

8 май 2018 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. На должность генерального директора екатеринбургского МУП «Водоканал» назначен Евгений Буженинов. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

С 26 января 2018 года Е. Буженинов руководил предприятиям в статусе исполняющего обязанности. До этого он занимал должность главного инженера МУП «Водоканал».

До Евгения Буженинова пост гендиректора предприятия занимал Александр Ковальчик, возглавивший министерство экономики Свердловской области.

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