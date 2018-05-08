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Назначен новый руководитель екатеринбургского МУП «Водоканал»
8 май 2018 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. На должность генерального директора екатеринбургского МУП «Водоканал» назначен Евгений Буженинов. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
С 26 января 2018 года Е. Буженинов руководил предприятиям в статусе исполняющего обязанности. До этого он занимал должность главного инженера МУП «Водоканал».
До Евгения Буженинова пост гендиректора предприятия занимал Александр Ковальчик, возглавивший министерство экономики Свердловской области.
С 26 января 2018 года Е. Буженинов руководил предприятиям в статусе исполняющего обязанности. До этого он занимал должность главного инженера МУП «Водоканал».
До Евгения Буженинова пост гендиректора предприятия занимал Александр Ковальчик, возглавивший министерство экономики Свердловской области.
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