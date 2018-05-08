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В результате несчастного случая на предприятии УГМК в Краснотурьинске пострадал рабочий
8 май 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Прокуратура Краснотурьинска организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим на промплощадке шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословского рудоуправление» (входит в состав УГМК). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
«При прокладке силового кабеля через теплотрассу 64-летний электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования упал с высоты 5,8 метра, получив при этом тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу», — говорится в сообщении.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ. Выясняется, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ. Запрошены медицинские документы о полученной травме.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.
«При прокладке силового кабеля через теплотрассу 64-летний электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования упал с высоты 5,8 метра, получив при этом тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу», — говорится в сообщении.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ. Выясняется, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ. Запрошены медицинские документы о полученной травме.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.
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