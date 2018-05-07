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Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в России с начала года выросла на 19%

УрБК, Москва, 07.05.2018. Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в России, по данным на конец марта 2018 года, составила 269,4 млрд руб., увеличившись на 19% с начала года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.



«За три месяца расчеты на розничном рынке составили 94,6%, они соответствуют уровню расчетов в первом квартале прошлого года. Прирост задолженности на розничном рынке составил почти 43 млрд руб. Практически половину привнесли непромышленные группы потребителей — 24,1 млрд руб.», — пояснил Д. Чернов.



По сравнению с январем-мартом 2017 года долги на розничном рынке увеличились на 5,5%. Наибольшая часть задолженности — 51,8% — приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 19,2% долгов, промышленность — 19,5%, бюджетные потребители — 8%, сельхозтоваропроизводители — 1,5%. По уровню расчетов за потребленную электроэнергию улучшили показатели бюджетные потребители: 97,4% против 86,2% годом ранее. Хуже всех платило население — 92,9% против 96,1% год назад.



Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), по данным на конец апреля, составила 71,8 млрд руб., увеличившись почти на 8% с начала года и на 15,2% по сравнению с январем-апрелем 2017 года.



«Прирост (долгов — прим. ред.) большой. Это было связано с лишением статуса участника ОРЭМ ряда энергосбытовых компаний в этом году за систематические неплатежи на оптовом рынке. В прошлом году такой ситуации не было», — прокомментировал Д. Чернов.



Уровень оплаты на оптовом рынке выше 100% только у двух федеральных округов — Центрального (100,18%) и Дальневосточного (100,01%). Северо-Кавказский округ платит традиционно хуже всех, хотя и повысил уровень расчетов до 74,36% с 72,88%. На него приходится и 67,49% задолженности на ОРЭМ (48,47 млрд руб.). На долю Южного округа приходится 9,94% долгов, Северо-Западного — 8,94%, Центрального — 7,17%, Сибирского — 4,62%. Приволжского — 1,24%, Уральского — 0,55%, Дальневосточного — 0,04%.

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