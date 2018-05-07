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Ряд территорий в УрФО оказались не готовы к лесным пожарам

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Отдельные территории Уральского федерального округа признаны Рослесхозом не готовыми к лесным пожарам, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.



По сведениям окружного департамента Рослесхоза по УрФО, органы исполнительной власти допустили серьезные просчеты с обеспечением готовности органов исполнительной власти к пожароопасному сезону 2018 года.



С начала пожароопасного сезона текущего года в федеральном округе уже произошло 187 лесных пожаров, из них 76% возникло по причине перехода огня с земель иных категорий. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Курганской и Челябинской областях (80 и 77 соответственно). На территории Свердловской и Тюменской областей произошло более 10 лесных пожаров.



«Причинами сложившейся ситуации явились ненадлежащая работа по формированию планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств, а также сводных планов тушения пожаров; необеспечение проведения эффективного авиационного мониторинга на землях лесного фонда; неготовность лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования к пожароопасному сезону», — говорится в сообщении.



Учитывая неблагоприятные прогнозы развития пожарной обстановки, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил губернаторам Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей специальные обращения, в которых потребовал принять дополнительные меры по устранению недостатков в работе.

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