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На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Число домов уничтоженных при извержении вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 30. Об этом сообщает Hawaii News Now.



По данным портала, извержение вулкана продолжается, а фонтаны лавы достигают около 70 метров в высоту.



Как отмечается, местные власти позволили эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и вещи первой необходимости.

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