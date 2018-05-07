Дайджест
На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
7 май 2018 (17:16)
Число домов уничтоженных при извержении вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 30. Об этом сообщает Hawaii News Now.
По данным портала, извержение вулкана продолжается, а фонтаны лавы достигают около 70 метров в высоту.
Как отмечается, местные власти позволили эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и вещи первой необходимости.
По данным портала, извержение вулкана продолжается, а фонтаны лавы достигают около 70 метров в высоту.
Как отмечается, местные власти позволили эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и вещи первой необходимости.
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