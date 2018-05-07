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В России ликвидировали более 140 лесных пожаров

В России за сутки ликвидировали 145 лесных пожаров на площади почти 25,5 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».



«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 тысяч 447 гектаров», — заявили в ведомстве.



Как отмечается, на тушении пожаров задействовано 2,8 тыс. людей, 684 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 25 воздушных судов. Также в Амурской области задействовано 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

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