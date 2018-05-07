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ПНТЗ увеличит инвестиции в экологию
7 май 2018 (15:59)
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) инвестирует в 2018 году в природоохранные мероприятия более 80 млн руб. Это на 20% больше уровня прошлого года. Предприятие планирует реализовать проекты по реконструкции очистных сооружений, организации системы мониторинга дымовых газов и полной замене совтолосодержащего оборудования.
Крупнейшим экологическим проектом станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.
Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.
Масштабной акцией по охране окружающей среды стало проведение субботника на территории Первоуральска. Наводить порядок на улицах города вышли несколько десятков единиц уборочной техники и около 3 тыс. сотрудников.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 года. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Отметим, что в феврале 2018 года предприятие представило государственным природоохранным надзорным организациям годовой отчет за 2017 год о своей экологической политике.
«По итогам 2017 года ПНТЗ представил отчеты по обращению с отходами, выполнению водоохранных мероприятий и рекультивации земель; сведения о результатах мониторинга состояния почвы, воздуха и воды; информацию о затратах на охрану окружающей среды. Все данные переданы в департамент Росприроднадзора по УрФО, Росстат, Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области», — отмечают в пресс-службе компании.
«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и нормативных актов в сфере охраны окружающей среды и продолжит проводить мероприятия по минимизации воздействия на экологию», — заявил Алексей Дронов.
В 2017 году на предприятии реализован ряд масштабных природоохранных проектов. В Первоуральске установлен стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Запущено оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде.
Эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждается признанием экспертных сообществ. В 2017 году предприятие получило более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». ПНТЗ одним из первых в Свердловской области получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
Крупнейшим экологическим проектом станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.
Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.
Масштабной акцией по охране окружающей среды стало проведение субботника на территории Первоуральска. Наводить порядок на улицах города вышли несколько десятков единиц уборочной техники и около 3 тыс. сотрудников.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 года. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Отметим, что в феврале 2018 года предприятие представило государственным природоохранным надзорным организациям годовой отчет за 2017 год о своей экологической политике.
«По итогам 2017 года ПНТЗ представил отчеты по обращению с отходами, выполнению водоохранных мероприятий и рекультивации земель; сведения о результатах мониторинга состояния почвы, воздуха и воды; информацию о затратах на охрану окружающей среды. Все данные переданы в департамент Росприроднадзора по УрФО, Росстат, Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области», — отмечают в пресс-службе компании.
«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и нормативных актов в сфере охраны окружающей среды и продолжит проводить мероприятия по минимизации воздействия на экологию», — заявил Алексей Дронов.
В 2017 году на предприятии реализован ряд масштабных природоохранных проектов. В Первоуральске установлен стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Запущено оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде.
Эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждается признанием экспертных сообществ. В 2017 году предприятие получило более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». ПНТЗ одним из первых в Свердловской области получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
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