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Президент РФ выдвинул на пост главы правительства Дмитрия Медведева
7 май 2018 (16:53)
УрБК, Москва, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Кремля.
Кандидатура Д. Медведева внесена на рассмотрение Госдумы.
С 7 мая 2018 года Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства России.
Кандидатура Д. Медведева внесена на рассмотрение Госдумы.
С 7 мая 2018 года Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства России.
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