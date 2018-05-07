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Президент РФ выдвинул на пост главы правительства Дмитрия Медведева

7 май 2018 (16:53)

УрБК, Москва, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Кремля.

Кандидатура Д. Медведева внесена на рассмотрение Госдумы.

С 7 мая 2018 года Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства России.

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