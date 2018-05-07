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Президент РФ выдвинул на пост главы правительства Дмитрия Медведева

УрБК, Москва, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Кремля.



Кандидатура Д. Медведева внесена на рассмотрение Госдумы.



С 7 мая 2018 года Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства России.

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