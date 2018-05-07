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Официальный курс доллара США снизился на 49 коп., евро — на 83 коп.

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 48,64 коп., до 62,71 руб., евро — на 82,67 коп., до 74,81 руб.

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