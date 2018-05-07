Расплата за кредиты

В I квартале 2018 года в России было выдано 8,65 млн новых кредитов на общую сумму 1,59 трлн руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, число взятых кредитов увеличилось на 22%, а их объем — на 53%. Рост наблюдается во всех без исключения сегментах. Эксперты не исключают, что в перспективе это может стать причиной увеличения доли просроченной задолженности и новой волны личных банкротств в российских регионах.В Свердловской области больше всего выросло число выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). В I квартале в регионе взяли 10 тыс. 354 ИЖК, что на 82,7 % больше, чем год назад. Сумма оформленных ипотечных кредитов увеличилась в два раза (до 19 млрд 562 млн руб.).«Жители Свердловской области берут ипотеку в среднем на сумму 1,89 млн руб. сроком на 16 лет и 2 месяца. Дальнейшему росту ипотечного жилищного кредитования будет способствовать стартовавшая с 1 января 2018 года государственная программа предоставления субсидий по выданным ИЖК», — отметил руководитель Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников.Основным драйвером роста числа выданных жилищных кредитов в Свердловской области является непрерывное снижение средневзвешенной ипотечной ставки. В марте 2018 года показатель составил 9,76%, что на 2,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.Число выданных кредитных карт на Среднем Урале в январе-марте 2018 года выросло на 81,8% (до 61 тыс. 784 штук).«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране. Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам», а также простоте и удобству их использования», — считает генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.Количество оформленных потребительских кредитов в Свердловской области в I квартале 2018 года выросло на 13,7% (до 111 тыс.126 единиц). Для сравнения, во всех российских регионах — на 8,6%.«В текущей ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам и эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери», — сообщил А. Викулин.Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин полагает, что это связано с изменением модели поведения граждан.«Ранее люди предпочитали сберегать денежные средства. Сейчас они начинают больше тратить. На это повлияло снижение инфляции и предпосылки к возобновлению роста реальных доходов. Именно поэтому население начинает больше пользоваться кредитными ресурсами», — рассказал Евгений Болотин.По его прогнозам, в ближайшие годы закредитованность жителей России будет только расти.«Экономика — это достаточно инерционная штука. Сейчас мы вошли в фазу роста кредитования. В ближайшие два-три года ситуация вряд ли изменится. Рост будет продолжаться по инерции», — заявил Е. Болотин.Между тем эксперты считают, что активное развитие кредитования в перспективе неизбежно приведет к росту доли просроченной задолженности. Новые долги станут причиной увеличения числа физлиц-банкротов. Отметим, что в 2017 году в Свердловской области признали финансово несостоятельными 967 граждан, что на 44% выше уровня предыдущего года. В 2018 году аналитики прогнозируют продолжение роста числа личных банкротств.