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Правительство РФ ушло в отставку

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Правительство РФ сложило с себя полномочия, сообщает РИА «Новости».



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабмина продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.



Новый состав правительства РФ будет сформирован в течение нескольких недель.

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