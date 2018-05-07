Новости дня
Правительство РФ ушло в отставку
7 май 2018 (15:51)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Правительство РФ сложило с себя полномочия, сообщает РИА «Новости».
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабмина продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.
Новый состав правительства РФ будет сформирован в течение нескольких недель.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабмина продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.
Новый состав правительства РФ будет сформирован в течение нескольких недель.
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