Новости дня

Правительство РФ ушло в отставку

7 май 2018 (15:51)

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Правительство РФ сложило с себя полномочия, сообщает РИА «Новости».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабмина продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.

Новый состав правительства РФ будет сформирован в течение нескольких недель.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: