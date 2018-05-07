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Подписан указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Екатеринбурга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия основания Екатеринбурга», — говорится в указе.



Напомним, что празднование юбилея Екатеринбурга запланировано на 2023 год. Ранее глава администрации муниципалитета Александр Якоб высказал мнение, что город может не получить поддержки из федерального бюджета на организацию праздничных мероприятий.



«В этом году мы ожидаем указ президента о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Мягко говоря, ни Екатеринбург, ни Нижний Тагил не подходят под федеральное софинансирование празднования. Порядок такой, что если бюджетная обеспеченность региона больше 1, то мы должны справляться сами. Если обеспеченность меньше 1, то федеральный центр поможет. У Свердловской области этот показатель больше 1. Так что при первом обращении федеральные власти сказали, чтобы мы все делали сами», — заявил А. Якоб.

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