Новости дня

Владимир Путин вступил в должность президента РФ

УрБК, Москва, 07.05.2018. Владимир Путин сегодня, 7 мая 2018 года, вступил в должность президента РФ.



В рамках инаугурации В. Путин принес присягу, после чего получил знаки государственной власти.



Напомним, что в день инаугурации Владимира Путина правительство РФ должно сложить с себя полномочия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: