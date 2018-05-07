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Владимир Путин вступил в должность президента РФ

7 май 2018 (14:35)

УрБК, Москва, 07.05.2018. Владимир Путин сегодня, 7 мая 2018 года, вступил в должность президента РФ.

В рамках инаугурации В. Путин принес присягу, после чего получил знаки государственной власти.

Напомним, что в день инаугурации Владимира Путина правительство РФ должно сложить с себя полномочия.

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