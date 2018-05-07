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Объем автокредитов в Челябинской области за год вырос на 32,6%
7 май 2018 (14:30)
УрБК, Челябинск, 07.05.2018. Объем автокредитов в Челябинской области с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года вырос на 32,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
Доля автомобилей (в том числе подержанных), купленных в Челябинской области в кредит, составила 62,7% в I квартале 2018 года.
За указанный период общий объем авторынка в регионе составил 8 тыс. 871 проданных автомобилей. В кредит было приобретено 5 тыс. 558 транспортных средств.
По общему объему авторынок Челябинской области по итогам I квартала 2018 года занял 9-е место среди 15 регионов России.
Доля автомобилей (в том числе подержанных), купленных в Челябинской области в кредит, составила 62,7% в I квартале 2018 года.
За указанный период общий объем авторынка в регионе составил 8 тыс. 871 проданных автомобилей. В кредит было приобретено 5 тыс. 558 транспортных средств.
По общему объему авторынок Челябинской области по итогам I квартала 2018 года занял 9-е место среди 15 регионов России.
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