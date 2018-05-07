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Россия может ограничить импорт из США в ответ на введение пошлин на сталь и алюминий
7 май 2018 (14:13)
УрБК, Москва, 07.05.2018. Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции рассмотрела вопрос, связанный с введением США ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.
«Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договоренности о компенсациях», — говорится в сообщении.
Ранее Россия запросила консультации в ВТО с США в связи с принятием Вашингтоном решения об установлении с 23 марта 2018 года специальных защитных мер в виде специальных ввозных пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию.
«Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договоренности о компенсациях», — говорится в сообщении.
Ранее Россия запросила консультации в ВТО с США в связи с принятием Вашингтоном решения об установлении с 23 марта 2018 года специальных защитных мер в виде специальных ввозных пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию.
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