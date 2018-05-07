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С начала 2018 года на дорогах Свердловской области погибли 32 пешехода

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. С начала 2018 года на дорогах Свердловской области погибли 32 пешехода, сообщает отделение пропаганды регионального Управления ГИБДД.



Из общего числа погибших четыре человека погибли на пешеходных переходах. Еще 200 человек с начала 2018 года получили травмы, переходя дорогу. В 82 случаях люди пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, 118 пешеходов сами нарушили правила дорожного движения. В темное время суток погибли 22 пешехода, 71 пешеход ранен.



С 4 мая областное УГИБДД объявило о начале рейда по соблюдению правил дорожного движения пешеходами.

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