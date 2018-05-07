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УБРиР одобряет авансом овердрафты для новых клиентов-предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил кредитную линейку, внедрив для новых клиентов овердрафт «Авансовый». Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Преимущество продукта в том, что УБРиР готов одобрить овердрафт авансом, то есть еще до того, как бизнесмен откроет счет и станет клиентом банка», — отмечают в пресс-службе.



Сумма финансирования по «Авансовому» рассчитывается от оборотов компании в других банках. Максимальный лимит составляет 3 млн руб. При открытии счета в УБРиР клиенты с первого платежа могут пользоваться кредитными средствами. А при последующем переводе оборотов в УБРиР и поддержании их на необходимом уровне по условиям кредитного договора может быть снижена процентная ставка. Ставка по овердрафту — от 12,9% годовых.



Решение об одобрении принимается всего за три рабочих дня. Предоставление залога не требуется. Подать заявку на овердрафт можно в любом офисе банка, обслуживающем юридические лица. УБРиР готов оформить овердрафт предпринимателям, которые показывают хорошую кредитную дисциплину.



«Рынок малых предприятий продолжает сокращаться, поэтому сейчас между банками идет серьезная конкурентная борьба за хороших и качественных клиентов. В начале года в продуктовых линейках многих кредитных организаций уже появилась новая услуга — бизнес-рефинансирование. Дальше кредитные предложения продолжат уверенно развиваться. Уже сейчас УБРиР готов предоставить финансирование клиентам, которые даже еще не открыли у нас расчетный счет. Как только бизнесмен перейдет к нам на обслуживание, то сможет сразу же воспользоваться овердрафтом, предоставленным на выгодных условиях», — рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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