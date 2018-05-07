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Обрушившийся корпус на заводе имени Калинина реконструируют за 147 млн рублей
7 май 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК) разместил на сайте госзакупок заказ на реконструкцию корпуса № 15, в котором в 2016 году произошло обрушение кровли.
Как следует из документации тендера, подрядчик должен обследовать несущие конструкции корпуса и разработать проект реконструкции. Кроме того, предписывается демонтировать в строении элементы, признанные аварийными.
На обследование несущих конструкций подрядчику дается 45 дней, на разработку проекта — 4 месяца, на демонтажные работы — 1 месяц, на проведение реконструкции — 6 месяцев.
Стоимость работ составляет 147 млн 061 тыс. 419 руб. Закупка будет проводиться без конкурса у единственного поставщика.
Обрушение крыши в цехе № 15 на МЗиКе произошло 9 ноября 2016 года. В строении на тот момент находились 114 человек. Четверо из них погибли, 14 получили травмы. Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.
Как следует из документации тендера, подрядчик должен обследовать несущие конструкции корпуса и разработать проект реконструкции. Кроме того, предписывается демонтировать в строении элементы, признанные аварийными.
На обследование несущих конструкций подрядчику дается 45 дней, на разработку проекта — 4 месяца, на демонтажные работы — 1 месяц, на проведение реконструкции — 6 месяцев.
Стоимость работ составляет 147 млн 061 тыс. 419 руб. Закупка будет проводиться без конкурса у единственного поставщика.
Обрушение крыши в цехе № 15 на МЗиКе произошло 9 ноября 2016 года. В строении на тот момент находились 114 человек. Четверо из них погибли, 14 получили травмы. Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.
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