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Финансовые регуляторы США начали пристально изучать Ethereum

Финансовые регуляторы США начали пристально изучать Ethereum, вторую по рыночной капитализации после биткоина криптовалюту. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 7 мая обсудят, считать ли Ethereum ценной бумагой. Регуляторы заинтересовались предпродажей токенов Eth в 2014 году, которая может классифицироваться как продажа ценных бумаг из-за того, что инвесторы, вероятно, купили токены в надежде на их дальнейшее подорожание.



Если криптовалюту признают ценной бумагой, Ethereum Foundation обратится в суд, разбирательство займет несколько лет, предполагает Cointelegraph. По мнению адвоката Дина Стейнбека, SEC не примет в ближайшее время окончательных решений относительно Ethereum, а CFTC скорее признает валюту товаром, как это было с биткоином в 2015 году.



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