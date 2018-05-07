Дайджест
В Германии погиб режиссер Юрий Томошевский
7 май 2018 (12:24)
Режиссер и актер Юрий Томошевский, создавший театр «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге, скончался в результате несчастного случая. Он погиб во время поездки в Германию в возрасте 61 года. Об этом сообщил «Фонтанке» искусствовед Исаак Кушнир со ссылкой на семью театрального деятеля.
Томошевский открыл «Приют комедианта» в 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова. Многие годы он был его художественным руководителем.
С 2006 года Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.
Режиссер поставил более 50 спектаклей, сыграл множество ролей в театре и кино. Он исполнил небольшую роль в комедии «Горько!» и снял фильм «Владимир Святой».
Томошевский открыл «Приют комедианта» в 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова. Многие годы он был его художественным руководителем.
С 2006 года Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.
Режиссер поставил более 50 спектаклей, сыграл множество ролей в театре и кино. Он исполнил небольшую роль в комедии «Горько!» и снял фильм «Владимир Святой».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать